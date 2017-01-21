Вашингтон, 22 января, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп может провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй уже на следующей неделе. Так, британский политик станет первым иностранным лидером, с кем глава США встретится сразу после инаугурации. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме.

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По словам собеседников телеканала, встреча Трампа и Мэй пройдет в Вашингтоне. Sky News отмечает, что Тереза Мэй стала лишь десятой в списке иностранных лидеров, которым Трамп позвонил после победы на выборах. Поэтому эта встреча может стать для премьер-министра Великобритании приятным стимулом.

Газета The Daily Telegraph пишет, что основными темами переговоров будут заключение торгового соглашения между двумя странами, а также постепенное восстановление отношений с Россией. По словам источников издания в правительстве, британский политик хочет получить гарантии от Трампа по поводу подхода к России, российскому руководству и НАТО. В целом Мэй не имеет ничего против диалога с РФ, однако сейчас «это сделать затруднительно», пишет издание.

Еще одной важной темой переговоров станет укрепление сотрудничества в рамках НАТО. Мэй соглашается с требованиями Трампа об увеличении странами-членами альянса военных бюджетов до двух процентов ВВП.

Стороны также обсудят борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Brexit и ситуацию на Ближнем Востоке. Британский премьер надеется, что отношения между США и Великобританией станут доверительными так, как это было при Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане.

Ранее сообщалось, что первая встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа намечена на весну 2017 года.