Вашингтон, 22 января, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп 21 января провёл телефонные разговоры с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передаёт агентство Reuters.

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Сообщается, что Пенья Ньето заявил Трампу, что его страна хочет вести открытый диалог со своим северным соседом, оба лидера выразили уверенность, что это должно принести хорошие результаты для обеих стран.

Как проинформировали в офисе президента Мексики, лидеры договорились провести встречу в ближайшее время.

В ходе беседы Трампа с Трюдо, как сообщается, была «подтверждена важность канадско-американских двусторонних отношений», лидеры «обсудили различные области, представляющие взаимный интерес».

«Премьер-министр отметил глубину экономических отношений Канады и США с учётом того, что Канада является главным направляем экспорта для 35 штатов», — сообщили в пресс-службе Джастина Трюдо.

Как передавало ИА REGNUM, церемония инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне.

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