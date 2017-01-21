Мехико, 21 января, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В медицинском центре мексиканского штата Веракрус детей, больных раком, вместо химиотерапии лечили дистиллированной водой, выдавая ее за «дорогостоящее лекарство». В результате, как сообщил правозащитник Артуро Нарваэс, под угрозу была поставлена жизнь многих детей. Тридцать два ребенка погибло. Причем этот бесчеловечный «эксперимент» продолжался более пяти лет, сообщает La Radio del Sur.

Saltanat ebli Дистилированная вода

Как выяснили мексиканские правозащитники, эта «схема» лечения была официально одобрена правительством бывшего губернатора штата Веракрус Хавьера Дуарте. Период правления Дуарте отмечен высоким уровнем коррупции. В настоящее время, Хавьер Дуарте находится в розыске.

Артуро Нарваэс заявил, что необходимо тщательное расследование. Нужно выяснить сколько детей пострадало от этого «лечения» и кто несет за это персональную ответственность. Нарваэс выразил возмущение тем, что правительство Мексики, в том числе, руководство Министерства здравоохранения «хранят молчание» и никак не комментируют случившееся в штате Веракрус, комментирует La Radio del Sur.