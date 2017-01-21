Вашингтон, 21 января, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом, как передает НТВ, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа США Марк Тонер.

Kz.usembassy.gov Посол США в Казахстане Джордж Крол

«Мы (власти США) приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя, — сказал Тонер. — Учитывая инаугурацию президента (Дональда Трампа) и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане».

При этом дипломат добавил, что Соединенные Штаты на переговорах по Сирии в столице Казахстана представит посол Джордж Крол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало переговоров по Сирии в Астане назначено на 23 января 2017 г. Организаторами переговоров являются Российская Федерация, Турция и Иран, также должны принять участие представители официального Дамаска и сирийской оппозиции.