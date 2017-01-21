Кито, 21 января, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Эквадор готовится к президентским выборам, до которых остается меньше месяца. Кандидат в президенты страны от правящей партии Ленин Морено совершает поездки по стране. На днях он посетил город Лоха, центр одноименной провинции. Отметим, что в университете этого города длительное время работала кафедра русского языка — единственная в Эквадоре.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Ленин Морено. во время встречи с избирателем города Лоха, заявил, что, в случае прихода к власти, создаст кредитную линию «льготного» финансирования проектов, разработанных молодыми эквадорцами, сообщает TeleSur. Прежде всего, в сфере инновационных стратегий.

«Мы планируем реализовать программу, рассчитанную на 20 000 предприятий. Каждая — от 15 000 долларов стартового капитала с двухлетним льготным периодом», заявил Морено. Как сообщает La Radio del Sur, Ленина Морено встречали в Лохе десятки сторонников.

По данным соцопросов. проведенных по стране в целом, основным соперником Морено является оппозиционный лидер Гильермо Лассо. Но генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо набирает рейтинг у избирателя и в столице страны идет практически вровень с Морено. Уже сейчас понятно, что эти президентские выборы не будут легкими для команды Рафаэля Корреа, писало ранее ИА REGNUM.