Берлин, 21 января, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Власти Германии намерены работать над поиском компромисса с новым руководством США по экономическим и военным вопросам. Об этом, как передает RT, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я полагаю, что лучше для всех нас, если мы будем сотрудничать на основании правил, общих ценностей и совместных действий в международной экономической сфере, в сфере международной торговли, а также сделаем вклад в военные союзы», — заявила Меркель.

При этом канцлер Германии добавила, что Берлин будет работать над сохранением отношений между Европой и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе интервью для газеты The Times назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Ангелы Меркель, а НАТО охарактеризовал как устаревшую организацию с несбалансированным финансированием.