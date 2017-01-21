Меркель намерена сотрудничать с новой администрацией США
Берлин, 21 января, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Власти Германии намерены работать над поиском компромисса с новым руководством США по экономическим и военным вопросам. Об этом, как передает RT, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Я полагаю, что лучше для всех нас, если мы будем сотрудничать на основании правил, общих ценностей и совместных действий в международной экономической сфере, в сфере международной торговли, а также сделаем вклад в военные союзы», — заявила Меркель.
При этом канцлер Германии добавила, что Берлин будет работать над сохранением отношений между Европой и США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе интервью для газеты The Times назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Ангелы Меркель, а НАТО охарактеризовал как устаревшую организацию с несбалансированным финансированием.