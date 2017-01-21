Париж, 21 января, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Глава Франции Франсуа Олланд не принимал дипломатического участия во встречах стран, входящих в «нормандскую четверку». Об этом, как передает RT, сообщила лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в немецком Кобленце, где проходит конференция Freedom for Europe.

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

«Нет риска того, что я, став президентом Франции, буду продолжать дипломатическую политику Олланда, поскольку её не существует», — сказала она.

При этом Ле Пен добавила, что Олланд также не участвовал и в обсуждении конфликта на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как Донбасс восстал против государственного переворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» («АТО») в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.