Стамбул, Турция, 21 января, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Турция не преклонит колени перед врагами. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию ряда новых объектов в районе Пендик в Стамбуле.

Flickr.com/photos/rt_erdogan Реджеп Тайип Эрдоган

«В борьбе с вызовами и угрозами отдают жизни сыны и дочери этой страны, — сказал президент. — К сожалению, это цена, которую мы отдаем за право называть эти земли Родиной».

Эрдоган отметил, что недруги Турции, использующие «экономические механизмы» и «финансовые спекуляции», пытаются ослабить темпы развития страны и ухудшить благосостояние граждан.

«Враги стремятся к разрушению, а мы — к созиданию, — сказал глава государства. — На пути вызовов стоит единый и сплоченный турецкий народ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2017 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания Стамбульской биржи заявил, что негативное воздействие на развитие Турции оказали вооруженные конфликты в Сирии и Ираке.

«Несмотря ни на что, Турция полна решимости добиться целей до 2023 года и войти в число 10 крупнейших экономик мира», — сказал тогда президент.

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