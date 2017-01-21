Вена, 21 января, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) в январе текущего года сократила добычу черного золота на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом, как передает RT, заявил министр энергетики России Александр Новак, прибывший на заседание комитета по контролю за сокращением добычи членами ОПЕК и странами-производителями, не входящими в нефтяной картель.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сейчас мы где-то в среднем около 100 тыс. баррелей в сутки сократили, — говорит министр. — То есть компании наши идут опережающими темпами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 г. в Вене страны ОПЕК договорились сократить общую добычу черного золота на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Сделка рассчитана на первые 6 месяцев 2017 г. с возможностью ее продления еще на полгода.

Позже к соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и РФ.

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