Калуга, 21 января, 2017, 17:41 — ИА Регнум. 206 человек погибли и 2412 получили ранения в 1822 дорожно-транспортных происшествиях в 2016 году, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Gibdd.ru Пресс-конференция в Калужском областном управлении ГИБДД

По данным ведомства, одним из основных видов нарушений, послуживших причиной совершения ДТП, явился выезд на встречную полосу движения. По этой причине зарегистрировано 206 ДТП, в которых 57 человек погибли, 414 получили ранения.

С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 169 ДТП, в них погибло 50 и ранено 227 человек. 6172 водителя задержали, когда они находились в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течение года возбуждено 678 уголовных дел.

Между тем в прошлом году по сравнению с 2015 годом количество ДТП снизилось на 11,5%, количество получивших ранения — на 10,9%, подчеркнули в калужском областном управлении ГИБДД.