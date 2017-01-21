Киев, 21 января, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Покушение на депутата Верховной рады Украины предотвращено в Киеве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе брифинга.

Lavana Здание СБУ

«Сегодня утром (21 января) доложил президенту (Петр Порошенко), что СБУ предотвратила и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата», — отметил Грицак.

Глава СБУ добавил, что украинские спецслужбы подозревают в планировании преступления 3-х человек, двое из которых уже задержаны. По его данным, к подготовке нападения имеет отношение некий «уроженец РФ», который долгое время жил на территории Харьковской области.

Имя парламентария не уточняется.