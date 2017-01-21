Лондон, 21 января, 2017, 17:25 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Ливерпуль» и «Суонси». Матч закончился со счетом 2:3.

Ultraslansi Фернандо Льоренте

«Мерсисайдцы» претендуют на титул лиги в этом году, поэтому очки в таких матчах необходимы. «Лебеди» находятся на последнем месте в турнирной таблице что на 8 позиций ниже ожидаемой.

Лишь во втором тайме счет в матче был открыт: испанский таргетман (форвард, роль которого замыкать прострелы и навесы с флангов) Фернандо Льоренте забил гол ударом в упор с 2-х метров — 0:1.

Через 4 минуты испанский таргетман отметился дублем после подачи английского полузащитника Тома Кэрролла — 0:2. Никто не ожидал такого начала второго тайма — 2 гола за 10 минут в ворота «мерсисайдцев».

Почти в следующей же атаке бразильский скоростной форвард Роберто Фирмино забил гол головой после подачи Джеймса Милнера — 1:2.

На 69-й минуте бразильский форвард оформил дубль мощным ударом в дальний угол ворот после подачи Жоржиньо Вейналдума — 2:2.

На 74-й минуте исландский атакующий полузащитник Гильфи Сигурдссон вывел свою команду вперед ударом в дальний угол после прекрасного поперечного паса от Фернандо Льоренте — 2:3.

На данный момент «Ливерпуль» имеет 45 очков и отстает от «Челси» на 7 очков, но у клуба из Лондона есть еще игра в запасе. «Суонси», благодаря этой победе, поднялись на 17-ю строчку в чемпионате, набрав 18 очков.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Милнер, Лаллана, Клаван, Ловрен, Клин, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Фирмино.

«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Льоренте, Моусон, Фернандес, Нотон, Корк, Кэрролл, Сигурдсон, Фер, Раутледж.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Голы: Льоренте 48 — 0:1, Льоренте 52 — 0:2, Фирмино 55 — 1:2, Фирмино 69 — 2:2, Сигурдссон 74 — 2:3.