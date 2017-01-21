Москва, 21 января, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Реальный размер пенсий в Российской Федерации (РФ) в ближайшие 3 года будет снижаться, несмотря на возврат к индексации по уровню реальной инфляции. Об этом, как передает НТВ, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Несмотря на то, что мы (власти РФ) индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в перспективе 3 лет снижаются», — говорит Топилин.

В то же время Топилин заверил, что решение этой проблемы является задачей не только текущего года, но и «работа на перспективу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в 2017 году в РФ общая индексация пенсий составит 5,8%, она пройдет в 2 этапа.

Читайте также: В России 5-тысячные выплаты получили 70% пенсионеров