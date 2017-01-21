Дамаск, 21 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетевших с территории Российской Федерации (РФ), нанесли авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были размещены на территории провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом, как передает RT, говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Max071086 Дальний бомбардировщик Ту-22м3

В сообщении ведомства отмечается, что в качестве целей для авиаударов были выбраны базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

Данными объективного контроля подтверждается успешное поражение всех объектов, принадлежащих боевикам. Также отмечается, что авиационное прикрытие бомбардировщиков Ту-22м3 осуществляли Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим в Сирии.

Бомбардировщики, выполнившие боевую задачу, вернулись на аэродромы базирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор боевые самолеты РФ регулярно совершают боевые вылеты и поражают объекты членов незаконных вооруженных формирований в САР.