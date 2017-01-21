Москва, 21 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Каждый участник Съезда и член партии должен знать и довести до наших избирателей, что в ходе работы над бюджетом и бюджетом Пенсионного фонда были предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств, подчеркнула сенатор Галина Карелова, выступая на дискуссионной площадке «Социальная политика» в рамках работы XVI Съезда партии «Единая Россия» в Москве.

Er.ru На дискуссионной площадке «Социальная политика»

Галина Карелова отметила, что представители старшего поколения принимают самое активное участие во всех делах Партии. Она привела пример — из 200 предложений, поступивших через общественные приемные в Программный документ Партии, более 100 было подано представителями старшего поколения.

«У наших ветеранов есть активная позиция, желание идти вместе с партией. Они воспринимают «Единую Россию» как партию реальных дел, — сказала она. — Нашим ответом на это доверие должны быть конкретные дела, а также контроль и мониторинг решения тех проблем, которые поднимают пенсионеры в общественных приемных Партии».

Сенатор отметила, в частности, что в предвыборный период высказывались пожелания осуществлять индексацию пенсий в полном соответствии с ранее принятым законом. В связи с этим она подчеркнула: «Каждый участник Съезда и член партии должен знать и довести до наших избирателей, что в ходе работы над бюджетом и бюджетом Пенсионного фонда были предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств. В том числе для полной индексации пенсий и социальных выплат. Это одно из значимых мероприятий партии, зафиксированных в программном документе, и выполненное ею».

Галина Карелова подробно остановилась на необходимости решения такой задачи, как принятие мер по оказанию помощи тем пожилым людям, которые нуждаются в постоянном и постороннем уходе и не могут себя сами обслужить.

«Мы должны зафиксировать эту цель и в итогах съезда. Мы поднимали вопрос о том, чтобы осуществить как можно быстрее работу по реконструкции и строительству домов-интернатов для пожилых людей. Партия подготовила свои предложения. Мы считаем, что в решение этой задачи необходимо включать бизнес, тогда темпы ее решения могут быть ускорены», — подчеркнула Галина Карелова.

По ее словам, еще одна важная тема — занятость пенсионеров. Многие хотели бы продолжать работу. Связанные с этим задачи — переобучение, обучение компьютерной грамотности. Она отметила, что Партия активно занимается этим вопросом.

«Мы полагаем, — сказала она, — что Минтруд будет поднимать вопрос не только о создании рабочих мест для молодых, но и о занятости граждан старшего поколения. Тема сложная, но есть много позитивных примеров наставничества, и очевидно, что развитие этого направления будет помогать решать проблему занятости пожилых людей».

Галина Карелова сообщила, что в работе секции участвовали представители многих субъектов РФ и организаций разной направленности — от социальных ведомств и учреждений до общественных организаций. Участие в дискуссии приняли также председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов, представители Минздрава и Минтруда, сенаторы и депутаты Госдумы.