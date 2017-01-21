Махачкала, 21 января, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации ликвидированы двое членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщил РИА «Дагестан» источник в правоохранительных структурах региона.

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Контртеррористическая операция силовиков проводилась в субботу, 21 января, в населенном пункте Вперёд.

«В селе Вперёд Кизлярского района ликвидированы двое боевиков, — сказал источник. — Они входили в состав «хасавюртовской» бандгруппы. Их блиндаж был уничтожен силовиками в Эндиреевском лесу».

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят осмотр дома, в котором находились боевики.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в селе Вперёд Кизлярского района Дагестана силовики начали штурмовать дом с боевиками, которые отказались сложить оружие и выходить без боя.