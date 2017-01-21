Москва, 21 января, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации считают недопустимым симметричное ядерное разоружение США и России, так как страны имеют различный ядерный потенциал. Увязывание вопроса отмены санкций против России со стороны США и сокращения ядерного оружия не представляется возможным. Такие заявление сделал сегодня, 21 января, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

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Песков напомнил, что ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, которое состоит из огромного количества нюансов.

«Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», — пояснил Песков.

Он уточнил, что любые симметричные сокращения неизбежно приведут к нарушению ядерного паритета, который обеспечивает ядерное сдерживание. «Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности», — сказал Песков.

Что касается увязывания вопроса снятия антироссийских санкций и ядерного разоружения, то это вряд ли возможно, подчеркнул Песков.

«Наш президент неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня. Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Напомним, с инициативой увязывания снятия антироссийских санкций и ядерного разоружения выступил 45-й президент США Дональд Трамп. Москва ответила отказом.