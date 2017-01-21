Москва, 21 января, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Российская Федерация оставит свои боевые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока ракеты военного блока НАТО находятся в Европе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью ВВС сегодня, 21 января.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер»

Пескова спросили, собирается ли Россия вывести свои ракетные комплексы «Искандер-М» из Калининградской области. На это глава кремлевской пресс-службы ответил: «Это очень сложный вопрос. Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли упразднены планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса на европейском континенте».

Напомним, речь идет о мобильных ракетных комплексах «Искандер-М», которые в очередной раз были передислоцированы в Калининградскую область в минувшем году. МИД РФ тогда объяснил эту передислокацию деструктивными действиями НАТО.

И действительно, Североатлантический альянс наращивает свое военное присутствие в Восточной Европе и тем самым угрожает России.