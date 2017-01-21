Москва, 21 января, 2017, 15:33 — ИА Регнум. «Единая Россия» в 2017 году приступит к реализации нового партпроекта «Здоровье детям», целью которого станет совершенствование оказания медицинских услуг в школах и детских садах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на дискуссионной площадке «Здоровое будущее» в рамках работы первого дня XVI Съезда «Единой России».

Er.ru Работа дискуссионной площадки «Здоровое будущее»

На первом этапе участники партпроекта займутся детальным изучением накопившихся проблем и выработкой оптимальных путей их решения. «Сейчас мы вплотную занимаемся решением вопроса возвращения медицинских кабинетов во все школы страны», — пояснил Дмитрий Морозов.

«Так, как сегодня обстоит ситуация, нас в любом случае не устраивает, — констатировал он. — В нынешних условиях невозможно оказать качественную медицинскую помощь детям, нет контроля врача-гигиениста, который должен осуществлять контроль гигиены обучения, спорта».

По словам парламентария, вопрос о том, должна ли быть должность врача в штатном расписании школы, или это должен быть специалист поликлиники, прикрепленный к образовательному учреждению, требует обсуждения. «Мы исходим из того, что функциональная нагрузка будет рассчитываться как один специалист на полторы-две тысячи учащихся. Но в каждой школе на постоянной основе должна быть медицинская сестра», — убежден глава думского комитета.

По его словам, в «Единой России» считают важным создать в стране систему подготовки кадров школьных врачей и разработку на федеральном уровне стандарта оснащения школьного медицинского кабинета. Депутат напомнил, что на остроту проблемы ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин.