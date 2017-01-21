Москва, 21 января, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе работы дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» в рамках первого дня XVI Съезда партии «Единая Россия» обозначил главные задачи, которые должны быть поставлены при обсуждении вопросов настройки налоговой системы.

Er.ru На заседании дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния»

Первая задача, с точки зрения Андрея Макарова, это определение реального уровня налоговой, а точнее фискальной нагрузки, на российский бизнес. «Говоря о настройке налоговой системы, должна быть поставлена задача безусловного снижения фискальной нагрузки в долгосрочной перспективе», — подчеркнул парламентарий.

Андрей Макаров отметил, что вторая важнейшая задача в этом направлении — борьба с теневым бизнесом. «В первую очередь, речь идет о создании ситуации, реализующей вывод бизнеса из тени, так как существующая сегодня официальная налоговая нагрузка на самом деле падает на тех, кто честно платит налоги, и таким образом реально для них уровень нагрузки становится больше, чем та средняя цифра, которая выводится официальной статистикой. Борьба с теневым бизнесом — вторая важнейшая задача в плане настройки налоговой системы», — отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Также задачей по снижению фискальной нагрузки является в первую очередь снижение нагрузки на фонд оплаты труда. «Передача администрирования страховых взносов налоговой службе позволяет не просто лучше администрировать налоги и уменьшить административную нагрузку на плательщиков в связи с уменьшением количества проверок, но и за счет повышения эффективности администрирования создает реальную возможность для снижения уровня фискальной нагрузки. Одновременное решение вопросов объединения базы налоговой и таможенной служб также является фактическим резервом для увеличения собираемости налогов. На следующей неделе мы внесем законопроект об объединении налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной политики в единый документ», — сказал Макаров.

По его словам, главная задача предстоящей настройки налоговой системы в условиях ведущейся сейчас в мире острейшей борьбы стран за налоговые базы — сделать налоговую систему РФ суперконкурентной, то есть обеспечить серьезное преимущество для российских предприятий, для российской экономики.

Президент поставил задачу: в течение 2017 года организовать широкое публичное обсуждение с участием бизнес-объединений, экспертного сообщества параметров налоговой системы и того, каким образом она должна быть «донастроена». Между тем глубоко убежден, что Парламент должен обеспечить абсолютно открытое, профессиональное, публичное обсуждение даже самых сложных и острых проблем. И только обсуждение на площадке Парламента даст возможность выявить все точки зрения и учесть их при принятии необходимого законодательства, позволит реально соблюсти баланс интересов бюджета и бизнеса. При этом мы все понимаем, что время, когда в налоговой системе превалировала только ее фискальная составляющая, должно кануть в лету. Сегодня фискальная и стимулирующая роль налоговой системы должны уравновешивать друг друга», — заключил Андрей Макаров.