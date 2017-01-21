Москва, 21 января, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру этой страны Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в ДТП на территории Италии. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Кремля.

ru.torange.biz Траурный цветок

Напомним, ранее сегодня стало известно об ужасной трагедии вблизи итальянского города Верона. Автобус, который следовал из Франции в Венгрию, при съезде с автострады вблизи Вероны врезался в пилон моста и загорелся.

В автобусе находились 55 человек, большинство из которых дети и подростки, а также сопровождавшие их родители и учителя. По последним данным погибли 16 человек. 39 человек получили ранения.

«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», — подчеркнул Владимир Путин в своем послании лидерам Венгрии.