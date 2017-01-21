Москва, 21 января, 2017, 15:02 — ИА Регнум. «Единая Россия» в 2017 году планирует на региональном уровне провести мониторинг работы многофункциональных центров (МФЦ). Об этом в рамках работы дискуссионной площадки «Качество государства» на XVI Съезде партии заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Er.ru Ирина Яровая во время работы дискуссионной площадки «Качество государства»

«Среди направлений, по которым мы проведем мониторинги, будут мониторинг работы многофункциональных центров, в частности, мы проверим, как оказываются услуги из рекомендованного правительством перечня, в том числе выдача разрешений на строительство», — пояснила Ирина Яровая.

По ее словам, «Единая Россия» также проведет опросы населения.

«Нам важно понять, насколько граждан устраивают услуги и качество их оказания, которые они получают в МФЦ», — добавила она.

Кроме того, Ирина Яровая подчеркнула, что одной из задач партии на 2017 год будет реализация инициативы о запрете повторного возврата документов заявителю по основаниям, которые первоначально не указывались в отказе, и ввести ответственность за нарушение сроков оказания услуги.

«Более того, мы намерены на законодательном уровне ввести дисквалификацию за грубое нарушение государственными и муниципальными служащими стандартов предоставления услуг. Каждый гражданин имеет право на услугу, которая оказана вовремя и качественно», — сказала парламентарий.

В Программе партии «Единая Россия» среди приоритетных задач также стоит улучшение качества работы МФЦ. В частности, «Единая Россия» намерена добиться повышения уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15 минут, а также расширить перечень государственных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах, включить в него наиболее проблемные и массовые государственные услуги (например, обмен или получение водительских прав).

В первый день работы Съезда партии «Единая Россия», на семи дискуссионных площадках, партия подводит основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждает задачи «Единой России» на 2017 год.