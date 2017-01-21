Калуга, 21 января, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Начальник исправительной колонии строгого режима №4 в калужском городе Медынь, полковник внутренней службы Николай Тяпкин был задержан оперативниками ФСБ за получение взятки, сообщают 21 января СМИ.

Picserver.org Коррупция

Накануне подозреваемый в коррупционном преступлении полковник Николай Тяпкин решением суда был помещен под домашний арест. В правоохранительных органах Калужской области информацию о задержании начальника колонии не комментируют.

Между тем, как сообщил 21 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калужской области Юрий Полевой, в 2016 году калужские следователи рассмотрели 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица.

В прошлом году направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях пяти сотрудников службы исполнения наказаний.