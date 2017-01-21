Москва, 21 января, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации планирует зачислять все дополнительные доходы от нефтегазовой отрасли в федеральный бюджет. Об этом сегодня, 21 января, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он заявил, что все дополнительные доходы от продажи нефти и газа, которые будут получены в текущем году, будут сразу же зачисляться в федеральный бюджет. Таким образом Минфин планирует покрыть большую часть дефицита бюджета 2017 года.

«Эти деньги пойдут на расходы, потребность в источниках финансирования дефицита уменьшится, значит, будем меньше тратить из Резервного фонда», — пояснил министр Силуанов. Также он добавил, что Минфин не планирует в текущем году закупать иностранную валюту для пополнения Резервного фонда.

Ранее Силуанов рассказал, какие именно объемы дополнительных нефтегазовых доходов могут быть аккумулированы бюджетом в 2017 году. Если среднегодовая цена на нефть марки Urals составит $50 за баррель вместо заложенных в бюджет $40, то дополнительные доходы сформируются на уровне триллиона рублей, при $55 долларах — 1,4 триллиона рублей.

На данный момент баррель Urals стоит $55,44.

Напомним, в бюджет 2017 года заложены 1,8 трлн рублей средств Резервного фонда для покрытия дефицита. Если среднегодовая цена на нефть составит $55, то из Резервного фонда понадобится только 400 млрд рублей.