Верона, Италия, 21 января, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия сгорел пассажирский автобус. Об этом сегодня, 21 января, сообщает AFP.

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Сообщается, что автобус, в котором ехали туристы из Франции в Венгрию, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автобус загорелся. Известно, что в автобусе ехали 55 человек — учителя, школьники и их родители.

По предварительным данным в результате ДТП и последовавшего за ним пожара погибли 16 человек. Ранения получили ещё 26. Им потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось о семи погибших и десятках раненых.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 21 января вблизи итальянского города Верона. По данным спасательных служб, транспортное средство врезалось в столб, после чего начался пожар. Водитель автобуса, гражданин Франции, мог стать одной из жертв аварии.