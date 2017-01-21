Калуга, 21 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. К 240-летию со дня образования Калужского драматического театра Почта России выпустила художественную почтовую карточку и штемпель специального гашения, основным элементом оформления которого стало изображение здания театра.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России». Почтовая открытка «Театральная площадь в Калуге»

Как сообщила 21 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, дизайн юбилейной открытки разработан калужской художницей Юлией Полюгаевой.

Калужский областной драматический театр входит в шестерку старейших театров России. В свое время театр организовал калужский наместник генерал-поручик Михаил Никитич Кречетников. Именно в калужской драме обрели известность лучшие актеры России.

Кстати, с 1958 года на знаках почтовой оплаты (художественных маркированных конвертах, почтовых карточках с оригинальной маркой) калужские темы появлялись более 480 раз. На конвертах и карточках изображены памятные места калужского края, которых насчитывается 65 видов. Уже выпущено более 400 видов знаков почтовой оплаты, посвященных выдающимся людям, уроженцам Калуги и области, а также людям, пребывание и деятельность которых отмечены на калужской земле.