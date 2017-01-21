Бишкек, 21 января, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Поступившие в Межгосударственный авиационный комитет бортовые самописцы грузового самолета Boeing 747, разбившегося в авиакатастрофе близ столицы Киргизии, имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры, сообщила пресс-служба МАК.

Commons.wikimedia.or «Чёрный ящик» самолёта

Как отмечают в международной организации, по данной причине снять информацию с черных ящиков стандартными методами не представляется возможным.

«Работы по восстановлению интерфейса носителя информации параметрического самописца завершены. Информация считана. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется. Работы по восстановлению интерфейса речевого самописца продолжаются», — уточнили в авиакомитете.

Также стало известно, что на месте крушения турецкого воздушного судна в Киргизии продолжает работать следственная комиссия, в состав которой помимо киргизских специалистов входят делегаты от Нацкомитета по безопасности на транспорте США, Комитета по расследованию происшествий Турции, советники из корпорации «Boeing» и турецкой компании, которой принадлежал упавший авиалайнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 34 местных жителя, пострадали не менее 15 человек, а также были разрушены 23 жилых дома.

Отметим, что местная политическая оппозиция утверждает, что правительство Киргизии «скрывает правду», и разбившийся турецкий «Боинг» прибыл в Киргизию не для дозаправки, а для того, чтобы выгрузить несколько десятков тонн контрабандных мобильных телефонов.