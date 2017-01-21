Рим, 21 января, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Италии из-за погодных условий и землетрясения объявило чрезвычайное положение в центральных областях Италии.

Clayoquot Снег

Сохраняется высокий риск лавин в горных поселках центральной Италии, в частности в деревне Лама-дей-Пелиньи 35 человек были эвакуированы по приказу мэра.

«В этот день некоторые муниципалитеты обратились к нам о полной или частичной эвакуации жителей из-за лавинной опасности», — заявил глава департамента гражданской защиты Фабрицио Курчио. На 20 января известно о пяти погибших из-за плохих погодных условий, не считая двух жертв погребенного под лавиной отеля Rigopiano.

Утром 20 января были найдены тела отца (50 лет) и сына (23 года), пропавших с четверга в деревне Поджио Умбриккьо (область Абруццо). Тела нашли в сугробах возле дороги. Также в провинции Аквилы в горной местности близ города Ортолано спасатели нашли тела двух мужчин, которые, скорее всего, погибли под лавиной.

Пятой жертвой стал 74-летний мужчина, которого карабинеры Терамо обнаружили мертвым на собственной ферме. Причиной смерти скорее всего является угарный газ, так как мужчина пытался обогреть помещение электрическим генератором.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает, что сейсмическая активность в центральных областях Италии не прекращается. В провинциях Аквилы и Риете за 20 января произошло около 600 афтершоков силой до двух баллов.

Продолжаются раскопки погребенного под снегом отеля Rigopiano в городе Фариндола. На вечер 20 января спасателям удалось извлечь 10 человек, их здоровью ничего не угрожает. По данным комитета гражданской безопасности, под завалами остаются живыми по крайне мере еще 5 человек, которые отвечают на призывы спасателей. Десятки человек остаются в списках пропавших без вести.