Вашингтон, 21 января, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и его первая леди Меланья исполнили первый танец на одном из традиционных балов, которыми завершается церемония инаугурации президента. Об этом сегодня, 21 января, сообщает ВВС.

Marc Nozell Дональд и Меланья Трамп

Выйдя на сцену, 45-й президент США отметил музыкантов, развлекавших гостей до его прибытия. «Вот то, что я называю великим талантом», — сказал Трамп. Зал встретил президента овацией.

«Ну, что ж, мы это сделали. Мы начали этот путь. И они говорили нам и мне, что у нас нет шансов, но мы знали, что победим, и мы победили. Сегодня у нас великий день», — сказал Трамп.

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку, а также выразил особую признательность своей супруге.

«Вы увидите, что многое случится в течение следующих нескольких недель. Вы будете очень счастливы», — пообещал Трамп.

Затем Трамп и Меланья открылb свой первый бал в роли хозяев Белого дома. Президентская чета вальсировала под песню легендарного американского актера и певца Фрэнка Синатры «My Way» («Мой путь»).