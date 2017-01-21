Москва, 21 января, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации одобрило подписание соглашения с Норвегией, подготовленного министерством природных ресурсов и экологии России о порядке сбора сейсмических данных вдоль линии разграничения на шельфе Баренцева моря и в Северном Ледовитом океане. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 21 января, на сайте правительства РФ.

Arsenikk Карта-флаг Норвегии

«Подписанным распоряжением одобрен проект соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Норвегия о порядке сбора сейсмических данных вплоть до и вдоль линии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане», — сказано в распоряжении правительства.

Данное соглашение должно способствовать укреплению и расширению сотрудничества России и Норвегии при проведении геолого-разведочных работ.