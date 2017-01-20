Вашингтон, 21 января, 2017, 01:29 — ИА Регнум. На международных валютных торгах продолжается затяжное снижение курса доллара — в отличие от основных фондовых индексов, американская валюта пока не отреагировала ростом на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, передает Associated Press 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

За день торгов цена доллара уменьшилась по отношению ко всем основным конкурентам. Так, на данный момент цена американской валюты уменьшилась до 114,80 иены с 114,31 иены. Евро вырос до $1,0707 с $1,0659. Британский фунт вырос до $1,2378 с $1,2337.

Однако в России доллар вырос в цене. Согласно официальному курсу ЦБ РФ на 21 января, курс доллара составляет 59,6697 рубля (+31,76 копейки). Евро также подорожал, до 63,7272 рубля (+54,69 копейки).