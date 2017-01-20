Хельсинки, 20 января, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Аэропорт Рованиеми в финской Лапландии в 2016 году принял рекордное количество путешественников. Пассажиропоток в общей сложности составил 488 тысяч человек, что на 2% больше в сравнении с результатом прошлого года. Об этом сообщает финское издание The Finland Times.

Лапландия

Рост числа авиапассажиров в Рованиеми связан с притоком иностранных туристов в регион, известный во всём мире как родина Санта-Клауса. За прошлый год особенно вырос турпоток из Китая. Увеличилось число китайских туристов и в другом финском аэропорту — Хельсинки. Там фиксируют рост в 7,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным финской статистики, в октябре 2016 года число путешественников из Китая увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. На их долю было записано 15 тысяч ночёвок в финских отелях.