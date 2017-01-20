Стокгольм, 20 января, 2017, 23:05 — ИА Регнум. За годы президентства Барака Обамы Швеция выстроила с Североатлантическим альянсом тесные партнерские отношения, оставляя при этом за собой право вступать в НАТО или нет. Новый американский президент Дональд Трамп не будет испытывать столь теплых чувств к непонятной ему скандинавской стране, а его симпатии к России и вовсе могут закрыть для Швеции «опцию НАТО». Такое мнение высказал эксперт в области безопасности Шведского агентства оборонных исследований Майк Виннерстиг в интервью изданию The Local.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Будущее отношений Швеции с альянсом зависит «от того, чего хочет Швеция», уверен он. «Нынешнее правительство выстроило прочные отношения с НАТО, не имея при этом планов вступления, в то же время выстроены двусторонние отношения с США, которые не основываются на военных гарантиях, но которые будут включать своего рода защиту Швеции Америкой, если мы окажемся втянуты в вооруженный конфликт», — рассказывает эксперт.

Напомним, сегодня между королевством и альянсом действует так называемый договор о принимающей стороне. Такое тесное сотрудничество Майк Виннерстиг списывает на хорошее отношение Барака Обамы к скандинавскому королевству. Ждать подобного от нового президента Трампа не стоит, уверен он. «Отчасти потому, что мы тратим очень мало на оборону, отчасти потому, что мы тратим наши деньги на вещи, которые Трамп склонен не ценить, например, сильное государство всеобщего благосостояния или высокий уровень миграции», — объясняет эксперт.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп скептически высказывался относительно эффективности НАТО отчасти потому, что многие страны-члены тратят на оборону меньше положенных 2% ВВП. Если уже Трамп упрекал союзников, рассуждает эксперт, крайне маловероятно, что он согласится помогать партнерской Швеции, которая также, по словам эксперта, выделяет мало средств на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, проведенному по заказу правительства, если бы Швеция подала заявку на вступление в НАТО, она бы была рассмотрена в скором времени — в течение 12−15 месяцев. По мнению Майка Виннерстига, со вступлением в должность нового президента США процедура как минимум уже не будет формальностью. «Если Швеция захочет стать членом НАТО в будущем, нынешнее хорошее отношение Трампа к России Путина может стать проблемой. Не факт, что он хотел бы видеть расширение НАТО в целом, особенно из-за России», — считает эксперт. При этом он подчеркнул, что позиция Дональда Трампа, очевидно, будет иметь важное значение для альянса, но он в нем не единственный игрок.

Напомним, Москва неоднократно давала понять Стокгольму, что расширение НАТО на Балтике повлечет за собой ответные ответные меры со стороны России. «Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появится мыслей, что шведы решат на нас нападать, — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью шведской газете. Dagens Nyheter — Это я могу сразу сказать». Москва будет действовать из расчета того, что «по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает РФ угрозой и хочет ее всячески сдерживать», предупреждает российский МИД.

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