Вашингтон, 20 января, 2017, 23:01 — ИА Регнум. В Вашингтоне арестованы более 90 человек, принимавших участие в акциях протеста в столице США, во время инаугурации президента Дональда Трампа, сообщает 20 января CNN.

Elvert Barnes Полиция США

Столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции произошли в нескольких кварталах от Белого Дома. Протестующие разбили окна в нескольких зданиях, повредили автомобили. Полиция применила газовые баллончики для разгона противников Трампа.

Напомним, сегодня, 20 января, у здания Конгресса США к присяге привели президента и вице-президента — Дональда Трампа и Майка Пенса.