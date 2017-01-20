Вашингтон, 20 января, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы на посту президента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Шона Спайсера.

Флаш США

В частности, Трамп направил на утверждение сената список кандидатур на должности в своей администрации, учредил Национальный день патриотизма и подписал закон, позволяющий генералу Джеймсу Маттису занять пост министра обороны США.

Подписав каждый документ, 45-й президент США Дональд Трамп дарил ручку кому-либо из окружавших его людей, включая своих внуков.

44-й президент США Барак Обама покинул Капитолий в Вашингтоне после окончания церемонии вступления в должность Дональда Трампа.