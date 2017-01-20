Екатеринбург, 20 января, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Умершим от малярии жителем России оказался свердловчанин. Он умер 11 января в возрасте 44 лет.

Индия

Малярией он заразился во время поездки в Индию. Врачи не сразу смогли распознать болезнь, ставили диагноз грипп. Когда был поставлен настоящий диагноз, организм уже был сильно отравлен. Родственники мужчины сделали всё возможное, чтобы его спасти. Им удалось раздобыть дорогостоящие дефицитные лекарства. Дело в том, что в России практически нет препаратов от малярии, особенно от самой тяжёлой — тропической. Но болезнь победила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года в России уже зарегистрировано два случая малярии. Жителя Ульяновской области удалось спасти.