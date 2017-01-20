Вашингтон, 20 января, 2017, 21:32 — ИА Регнум. США намерены выйти из договора о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом сегодня, 20 января, заявила новая администрация президента США Дональда Трампа.

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Сообщается, что США уже точно покинут Транстихоокеанское партнерство (TPP), а также готовы при необходимости покинуть Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

«Наша стратегия начинается с выхода из Транстихоокеанского партнёрства. Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнёры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединённых Штатов выйти из NAFTA», — сказано в сообщении Белого дома США.

Напомним, ранее сегодня состоялась церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Транстихоокеанское партнерство — это проект администрации теперь уже экс-президента США Барака Хуссейна Обамы. Предполагалось, что США создадут с ключевыми странами Тихоокеанского региона зону свободной торговли. В этот договор не входил Китай, и эксперты указывали, что партнерство направлено прежде всего против расширения влияния Китая на Тихом океане.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз указывал, что TPP невыгодно США и он его отменит в случае своей победы. Так и произошло.