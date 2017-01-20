Хельсинки, 20 января, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Правительство Финляндии готовит эксперимент по отмене обязательного изучения шведского языка в школах, сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 20 января.

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Как заявила министр образования Финляндии Санни Гран-Лаасонен, окончательное решение по этому вопросу власти примут весной текущего года.

В рамках эксперимента, который должен начаться этой осенью, школьники смогут вместо шведского изучать какой-либо другой язык. Например, в школах Восточной Финляндии проявляют интерес к изучению русского языка.

Как отметила Гран-Лаасонен, эксперимент требует тщательной подготовки, так как отмена обязательных уроков шведского языка может повлиять на будущие планы школьников. «Следует помнить, что у нас государственные чиновники должны знать шведский язык», — напомнила министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году шесть муниципалитетов Восточной Финляндии — Лаппеенранта, Иматра, Миккели, Савонлинна, Пиексямяки и Тохмаярви ходатайствовали о введении в своих школах на пять лет экспериментального проекта, в рамках которого изучение шведского языка, начиная с 7-го класса, было бы заменено изучением русского языка. В феврале 2011 года министерство образования Финляндии отклонило эту заявку.

В 2013 году президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в Технологическом университете Лаппеенранты, заявил о том, что в современной Финляндии знание русского языка востребовано в силу развития туризма и торговли между двумя странами. Вместе с тем, по мнению президента, не следует заменять изучение шведского языка в финских школах. «Финляндия должна общаться во все стороны, на все 360 градусов, также на шведском, который является вторым официальным языком Финляндии и нужен при общении с нашими западными соседями, Швецией и Норвегией. Но не стоит противопоставлять шведский и русский. В наших интересах предлагать молодежи максимум возможностей для успеха», — заявил тогда Ниинистё.

Напомним, с 1809 года после присоединения территорий современной Финляндии к России и до 1917 года русский язык, наряду с финским и шведским, был официальным языком в Финляндии.