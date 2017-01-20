Москва, 20 января, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Пожар, охвативший крышу здания больницы имени Н. Н. Бурденко в центре Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Палата в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Пожар, охвативший площадь в 40 квадратных метров, был полностью ликвидирован в 19.55 мск. Пострадавших нет. В данный момент проводится проливка сгоревших конструкций и разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, из горевшего здания были эвакуированы 226 лежачих и ходячих пациентов, а также 75 человек из числа медперсонала. Эвакуированные люди были размещены в соседних корпусах Центра им. Н. Н. Бурденко.

Причины возгорания выясняются.