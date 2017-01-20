Вашингтон, 20 января, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента США, сообщает 20 января Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и приложу все свои силы, чтобы поддержать, сохранить и защитить Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал Трамп.

После произнесения текста клятвы Трамп обнял свою супругу и других членов семьи, после чего направился к трибуне и обратился к гражданам США с приветственной речью.

«Этот момент — ваш момент, он принадлежит вам», — сказал новый президент США.

На церемонии инаугурации присутствовали около 900 тыс. человек.