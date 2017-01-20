Москва, 20 января, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Охвачена пожаром крыша здания научно-исследовательского института имени Н. Н. Бурденко, сообщает «Лайф».

Ru.wikipedia.org НИИ имени Бурденко

Уточняется, что горит крыша здания над операционными блоками медицинского учреждения. Пожаром охвачена площадь порядка 50 квадратных метров, из помещений эвакуируют пациентов и медперсонал.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машины «Скорой помощи». 108 лежачих больных и 120 ходячих пациентов выведены из здания.

Причина возникновения пожара пока не сообщается.

Напомним, НИИ имени Н. Н. Бурденко является крупнейшим мировым центром нейрохирургии, существующим с 1932 года.