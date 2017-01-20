Москва, 20 января, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в рамках контроля за исполнением поручения президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина, добились реконструкции здания музея «Дорога жизни» в поселке Осиновец Всеволожского района Ленинградской области.

Ipetersburg.ru Музей «Дорога жизни» в поселке Осиновец Всеволожского района Ленинградской области

Поручение об обеспечении в составе ансамбля «Зеленый пояс славы Ленинграда» создания музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», посвященного обороне и блокаде Ленинграда, было дано в преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по итогам «Форума действий» ОНФ в декабре 2013 г.

Тогда председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираида Скрипачева попросила главу государства обратить внимание на состояние памятников музейного комплекса. С этого момента активисты ОНФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области взяли ситуацию с реставрацией мемориала на особый контроль, несколько раз выезжали на места, осматривали ход работ по реставрации мемориальных объектов комплекса.

Большинство объектов восстанавливались по графику, однако беспокойство у активистов ОНФ тогда вызывало состояние музея «Дорога жизни» — филиала Центрального военно-морского музея Минобороны РФ.

Общественники просили руководство Министерства обороны обратить внимание на состояние музея и принять меры по приведению его в надлежащее состояние.

«Ленинградцы пережили одну из самых трагических страниц в истории человечества. Дорога жизни является символом несгибаемости нашего народа. Именно этот путь сделал огромный вклад не только в обеспечение жизнедеятельности города, эвакуацию жителей, доставку боеприпасов. Этот путь в том числе привел нас к Великой Победе. Открытие музея позволит сохранить память о героях былых лет», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«На первом этапе нам удалось добиться определения границ музейного комплекса и передачи его в зону ответственности Ленинградской области. После выделения финансирования представители ОНФ продолжили инспектировать ход реставрационных работ. Теперь эта уникальная экспозиция стала общедоступной», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин.

В петербургском отделении ОНФ отметили, что реконструкция музея «Дорога жизни» — первая за 45 лет. В новом здании для посетителей уже открылась основная экспозиция, интерактивная часть которой позволяет посетителям забраться в кабину легендарной «полуторки» и проехать по льду Ладожского озера.

«Музей «Дорога жизни» — один из ключевых объектов одноименного комплекса. Здание изменили полностью, теперь оно оформлено в виде глыбы льда. Это лед Ладожского озера, через который и проходила Дорога жизни, спасшая 1,4 млн человек. Оборона Ленинграда — это пример неиссякаемого мужества старшего поколения. И мы должны знать историю нашей страны и любить свое Отечество. Музейный комплекс станет одной из ключевых площадок для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию», — отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Саид Тулаков.