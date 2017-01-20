Бишкек, 20 января, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел закрепило за каждой зарегистрированной в Киргизии мечетью своих сотрудников. Об этом заявил представитель 10-го Главного управления МВД республики Максат Молдобаев, выступая на молодежных дебатах «Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней «кнут» или «пряник»?».

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

По словам милицейского чиновника, представители правоохранительных органов страны займутся контролем содержимого пятничных проповедей, еженедельно читаемых в мечетях.

«Конечно, существует проблема низкой религиозной образованности самих имамов (священников — прим. ИА REGNUM ). У многих из них лишь сертификаты о недельных или месячных курсах выданные Духовным управлением мусульман», — констатировал он.

Политолог Денис Бердаков, также принимавший участие в этом мероприятии, отметил, что борьба с религиозным экстремизмом требует жесткой политической воли, поскольку только последовательное, жесткое и основанное на законе давление тех, кто исповедует экстремистские взгляды, способно удержать государство на грани сохранения целостности.

«Примером тому может служить Сирия, Ливия, Ирак — страны, которые погрязли в гражданской войне всех против всех. Но в борьбе с радикальным религиозным экстремизмом целью никогда не должна быть борьба с инакомыслием, религиозными верованиями, убеждениями и ценностями. Попытки смешать светскую структуру власти и религиозные ценности непременно приводят к нетерпимости, насилию, ущемлению прав и ставят под угрозу само существование государства», — уточнил он.

В свою очередь представитель благотворительного фонда «Нурмээайса» Айсулуу Абдубачаева, в свою очередь, высказала мнение, что вовлечению молодежи из стран Средней Азии в ряды экстремистов активно способствуют крушение прежних ценностных идеалов и несформированность новых.

«Социокультурный дефицит и отсутствие альтернативных форм проведения досуга приводит к тому, что молодежь по сути толкают сначала в религию, а, учитывая уровень компетентности, грамотности и образованности части имамов и молдо, это приводит к крайне плачевным результатам. Бороться с этим можно и нужно, не затрагивая экстремизм, а воздействуя на условия и причины, которые являются стержнем возникновения молодежного религиозного экстремизма», — подчеркнула она.

Подводя итог мероприятия, активист Нурсултан Мамбеткалыев заострил внимание на том, что метод «пряника» в сфере борьбы с экстремизмом не работает, поскольку предусматривает сугубо дипломатичные способы решения этой проблемы.

«Но религиозные экстремисты выбрали другой способ проявления своего недовольства, более жестокий, насильственный. И вполне нелогично, точнее бесполезно пытаться решать проблемы мирным путем с людьми, которые используют радикальные меры. Если бы метод «пряника» работал, то проблема религиозных экстремистов вовсе не существовала бы. Именно поэтому, мы приходим к выводу, что метод «кнута» более эффективный», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным на стороне различных террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии воюют свыше 500 граждан Киргизии, из которых порядка 40 уже вернулись на родину. Также следует обратить внимание на то, что с момента обретения Киргизской Республики независимости количество мечетей в этой среднеазиатской стране выросло в 70 раз. В настоящее время их численность достигла 2 743.