Югорск, Югра, 20 января, 2017, 19:43 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) с новой силой разгорается «мусорный скандал»: депутата городской думы, поднявшего тему невывоза мусора в новогодние каникулы в течение двух недель, вызвали на комиссию по этике, а пресс-секретаря горадминистрации, назвавшей югорцев «свиньями», осудил замгубернатора ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ханс Зацка. Флора альпийская (фрагмент)

Напомним, стартовал скандал о мусорном коллапсе с сообщения депутата думы Югорска Антона Пантина на своей странице в Facebook. К сообщению прилагались красноречивые фото и видеоматериалы, где зафиксированы свалки с пакетами бытовых отходов. Депутат возмутился, что в Югорске в течение двух недель, непосредственно перед новым 2017 годом и до 9 января, не вывозили мусор. Все дворы жилых многоэтажек завалены пакетами с отходами.

«Предприятие МУП «Югорскэнергогаз» является основным коммунальным и ответственным за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Кроме бюджетных денег, они еще собирают дополнительно средства с жителей, посредством включения сумм в квитанции за коммунальные услуги населению», — написал депутат Пантин.

Его возмущение поддержали жители Югорска: стали публиковать «виды» из собственных дворов. География — весь город. Мусор был свален прямо у подъездов многоэтажек.

Вопреки очевидному, пресс-секретарь главы города Югорска Гузэль Аристова прокомментировала ситуацию с мусорным коллапсом агентству Ura.ru следующим образом: «Мусор вывозили по графику. В новогодние каникулы в течение двух дней не вывозили, потому что гидравлика не выдерживала из-за сильных морозов. Сейчас все уже вычищено. И никаких двух недель там не было. А вообще, вам стоит обратиться к людям, которые сами складируют мусор, вместо того, что относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя, как свиньи». Этим комментарием чиновница лишь усилила волну народного гнева.

Ответственным за сбор, вывоз и утилизацию отходов МУП «Югорскэнергогаз» руководит второй месяц Рамиль Султанов, который, по уверениям местных жителей, является братом бывшей жены главы Югорска Раиса Салахова. «Югорскэнергогаз» вечно убыточное, черная дыра для местного и окружного бюджета, — поясняет Пантин. — Видимо, с целью установления жесткого контроля за всеми финансовыми «операциями» Раису Закиевичу и понадобился «свой в доску и 100% подконтрольный» бывший родственник», — сообщил Антон Пантин и наступил тем самым на больную мозоль.

Ответные меры не заставили себя ждать. Сегодня, 20 января, Антон Пантин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что его вызывают на депутатскую комиссию по этике, которая пройдет 24 января и начнётся в 10:00 по местному времени (08:00 мск).

«В аппарат думы Югорска поступило некое обращение от коллектива «орденоносного» МУП «Югорскэнергогаз», — поясняет югорский депутат. — Так вот, кто-то из коллектива (согласитесь, что на любом предприятии можно найти активистов, которые прогибаются перед начальством или боятся попасть под сокращение или просто идейные) написал, что, мол, им не нравится, что Пантин Антон в соцсетях портит деловую репутацию их родного предприятия. Что-то в этом духе!» (документ имеется в распоряжении редакции — ИА REGNUM ).

«Эти «товарищи» из коммунальной организации вспомнили про мои долги за коммуналку. Растрезвонили об этом во всевозможные СМИ, мол, линчуйте и бейте должника. Выплачиваю по мере возможности, задолженность не отрицаю — есть. Но, по всей видимости, именно я сделал так, что весь город был в мусоре. Это именно я не пускал водителей на линию собирать мусор. Это именно я буквально вынуждаю предприятие и основного учредителя — администрацию города Югорска — содержать старые, еле живые мусоровозы, многим из которых более 23 лет. Мракобесие или организованная и срежиссированная «ответка» за «родственника»?! Ситуация парадоксальная, но она имеет место быть».

Практически депутата испытывают по Достоевскому: тварь ли он дрожащая или право имеет? Но поддержка пришла, откуда депутат и вовсе ее не ждал — от первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, который раскритиковал действия и слова пресс-секретаря главы города Югорска Гузэли Аристовой. «Для каждого государственного или муниципального служащего на первом месте должны быть уважение к людям, ответственность, дисциплинированность, высокая этика — профессиональная и личная, — прокомментировал Шипилов происходящее в Югорске. — Это фундамент всей корпоративной культуры органов власти. Критические высказывания, чем бы они ни были вызваны, неприемлемы и не допустимы. Хороший управленец защищает интересы жителей, а не пытается обвинить их во всех бедах. В личной беседе с главой города такие распоряжения уже даны и, уверен, реакция последует. Неуважительное отношение к гражданам, «профессиональная грубость», неэтичность — угрозы, равнозначные по разрушительной силе взяточничеству и панибратству».

«Алексею Викторовичу выражаю благодарность от себя лично и от всех жителей города Югорска за то, что он, несмотря на свою колоссальную занятость, не оставил без внимания этот неприятный инцидент с непрофессиональным и непозволительным поведением высокопоставленной чиновницы администрации города», — резюмировал депутат гордумы Пантин.