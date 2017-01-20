Банжул, 20 января, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Министр обороны Гамбии Осман Баджие заявил, что признает президента Адамме Барроу в качестве нового главнокомандующего, сообщает 20 января Reuters.

Defenseimagery.mil Гамбийский солдат

Вооруженные силы Гамбии не будут противодействовать войскам экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил Баджие.

«Мы будем приветствовать их с цветами в руках и угостим чашкой чая. Это политический кризис. Это недоразумение. Мы не собираемся воевать с солдатами Нигерии и любой другой страны», — сказал глава военного ведомства Гамбии.

Напомним, в декабре 2016 года состоялись выборы президента Гамбии. На них управляющий страной 22 года Яхье Джамме проиграл с разницей почти в 9% лидеру оппозиции Адамме Барроу.

Первоначально Джамме признал свое поражение, но спустя неделю отказался от своих слов и заявил о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Данная ситуация породила политический кризис в Гамбии.

19 января, после своей инаугурации в посольстве Гамбии в Сенегале, Барроу призвал страны ЭКОВАС оказать помощь в разрешении политического кризиса в стране. Войска ЭКОВАС перешли границу Гамбии.