Нейпьидо, 20 января, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Мьянмы должны уважать закон и права мусульман народности рохинжда, заявила спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Янхэ Ли, сообщает 20 января Reuters.

Nicolas Raymond Флаг Мьянмы

«Очень важно, чтобы силы безопасности всегда действовали в рамках закона и в соответствии с правами человека», — сказала Янхэ Ли.

Янхэ Ли посетила тюрьмы, в которых содержаться около 450 человек, подозреваемых в пособничестве боевикам, осуществившим нападения на пограничные посты Мьянмы в октябре прошлого года. Задержанным пока не были предъявлены официальные обвинения.

«Многие семьи не знают, что их близкие были задержаны. Они опасаются, что больше с ними не встретятся», — сказала Янхэ Ли.

Жители штата Ракхайн, где проживают мусульмане рохнджа, обвиняют военных в убийствах, изнасилованиях, аресте мирных жителей, поджоге деревень в северо-западной части штата.

Правительство Мьянмы, во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, отрицает обвинения и настаивает на том, что в штате Ракхайн проходит военная операция против боевиков, напавших на представителей сил безопасности Мьянмы.

Напомним, 9 октября прошлого года три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска, на территории начались волнения представителей народности рохинджа, которые грозят перерасти в гражданскую войну между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.