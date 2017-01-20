Фонд госимущества Киргизии возглавил бывший председатель Госантимонополии
Бишкек, 20 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Болсунбек Казаков назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом Киргизии (ФУГИ). Как сообщает пресс-служба правительства этой среднеазиатской страны, соответствующий приказ сегодня, 20 января, подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Также глава киргизского Кабмина подписал распоряжение, согласно которому Казаков Болсунбек Кумушбекович освобождается от исполнения ранее возложенных на него обязанностей директора Госагентства антимонопольного регулирования Киргизии.
Справка ИА REGNUM : Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15 февраля 1974 года в Киргизской ССР. С 2008 по 2011 год занимал должность замначальника управления Госкомимущества Киргизии. С 2011 по 2012 год — директор департамента по делам банкротства Министерства госимущества Киргизии. С 2012 по 2014 год — директор департамента по делам банкротства при Министерстве экономики и антимонопольной политики. С 1 июля 2014 года и по настоящий момент занимал пост директора Госагентства антимонопольного регулирования Киргизии.
Отметим, что прежний председатель Фонда по управлению государственным имуществом Киргизской Республики Мэлис Мамбетжанов 21 декабря 2016 года написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Наиболее вероятной причиной увольнения киргизские СМИ называют критику со стороны президента Алмазбека Атамбаева о неспособности руководства ФУГИ провести продажу ранее национализированного мобильного оператора «Мегаком».