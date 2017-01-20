Бишкек, 20 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Болсунбек Казаков назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом Киргизии (ФУГИ). Как сообщает пресс-служба правительства этой среднеазиатской страны, соответствующий приказ сегодня, 20 января, подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Antimonopolia.gov.kg Болсунбек Казаков

Также глава киргизского Кабмина подписал распоряжение, согласно которому Казаков Болсунбек Кумушбекович освобождается от исполнения ранее возложенных на него обязанностей директора Госагентства антимонопольного регулирования Киргизии.

Справка ИА REGNUM : Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15 февраля 1974 года в Киргизской ССР. С 2008 по 2011 год занимал должность замначальника управления Госкомимущества Киргизии. С 2011 по 2012 год — директор департамента по делам банкротства Министерства госимущества Киргизии. С 2012 по 2014 год — директор департамента по делам банкротства при Министерстве экономики и антимонопольной политики. С 1 июля 2014 года и по настоящий момент занимал пост директора Госагентства антимонопольного регулирования Киргизии.

Отметим, что прежний председатель Фонда по управлению государственным имуществом Киргизской Республики Мэлис Мамбетжанов 21 декабря 2016 года написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Наиболее вероятной причиной увольнения киргизские СМИ называют критику со стороны президента Алмазбека Атамбаева о неспособности руководства ФУГИ провести продажу ранее национализированного мобильного оператора «Мегаком».