Радио REGNUM: второй выпуск за 20 января
Москва, 20 января, 2017, 19:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ в Тартусе;
- Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил надежду на решение Владимира Путина пойти на выборы президента;
- В Кремле прокомментировали слова Чубайса об «ужасе» в Давосе;
- Госдума ратифицировала соглашение по «Турецкому потоку»;
- Турция отказалась от требования ухода президента Сирии Башара Асада;
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти;
- Мэр Харькова отказался переименовать проспект Героев Сталинграда.