Вашингтон, 20 января, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В Вашингтоне либеральные активисты, протестующие против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, попытались преградить путь сторонникам Трампа, направляющимся на церемонию инаугурации, сообщает 20 января Reuters.

Здание Конгресса США

Протестующие попытались заблокировать работу одного из десятков контрольно-пропускных пунктов (КПП), ведущих к обширной зрительной площадке у здания Конгресса. Сотрудники полиции оперативно восстановили работу КПП.

Напомним, по приблизительным подсчетам около 900 тыс. человек, включая сторонников и противников новой администрации США, будут присутствовать во время инаугурации Трампа на Капитолийском холме. К присяге приведут президента и вице-президента Дональда Трампа и Майка Пенса.