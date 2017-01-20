Рига, 20 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Латвия не будет первой в очереди для налаживания отношений с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, заявил директор института внешней политики Латвии, политолог Андрис Спрудс, сообщает портал Mixnews.lv.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы — довольно маленькие страны, нам сейчас важно понять повестку дня самого Трампа, посмотреть, когда Трамп едет в Европу, например, на майскую встречу «Большой семерки», на саммит НАТО в Брюсселе. Надо искать возможность встретиться, но Балтийские страны не будут и никогда не были первыми в очереди», — считает политолог.

«Критика нового президента очень мощная. Трампа в США поддерживают всего около 40%, таких результатов ещё никогда не было. Но с другой стороны надо дать ему возможность показать себя, ведь одно дело успешно руководить компанией, другое — быть президентом. Сейчас ясно, что свою политику Трамп будет строить через конфликт, например, заявил, чтобы те, кто его не поддерживал, не приходили на инаугурацию» — добавил Андрис Спрудс.

Отметив при этом, что избрание Дональда Трампа президентом США можно назвать «свежим воздухом» для Вашингтона. Политолог также предполагает, что дальнейшее развитие событий может быть очень интересным.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские политики бурно отреагировали на заявления кандидата на пост президента США Дональда Трампа относительно защиты стран Прибалтики в случае «угрозы со стороны России». Так, председатель комиссии Сейма Латвии по международным делам Ояр Эрик Калныньш заявил, что высказывания Трампа очень опасны и находятся в противоречии с принципами, которые поддерживают и республиканцы, и демократы. Калныньш полагает, что это беспрецедентная ситуация для США, поскольку до сих пор ни один из кандидатов на пост президента не относился к обязательствам в рамках НАТО так поверхностно.

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